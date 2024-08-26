Menderes'te 'Sosyal Kart' Projesi Başladı

Menderes Belediyesi tarafından Sosyal Kart projesi başlatıldı. Sosyal kart, belediyeye ait işletmelerde geçerli olacak yüzde 20 indirim sağlayacak.

Menderes'te 'Sosyal Kart' Projesi Başladı

Menderes Belediyesi tarafından belediyeye ait işletmelerde geçerli ve yüzde 20 indirim sağlayan Sosyal Kart projesi başladı. belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Alım gücünün azaldığı bu ortamda hemşehrilerimize sosyal belediyecilikle dokunacak adımları atıyoruz. Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sosyal Kart projesi ile belediyeye ait işletmelerde yüzde 20 indirim sağlanacak. Belediye iştiraki olan Cumaovası A.Ş’ye bağlı 12 tesiste geçerli olacak indirimden birinci derece şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 15-20 yaş arası gençler yararlanabilecek. Sosyal kart almak isteyenlerin Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 1 adet fotoğraf ve ikametgâh belgesi ile başvurmaları gerektiği bilgisi verildi.

"HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"

Sosyal Kart projesiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yanlış politikalar sonucu ülkemizde yaşanan ekonomik krizin bedelini hepimiz ödüyoruz. Alım gücünün azaldığı bu ortamda hemşehrilerimize sosyal belediyecilikle dokunacak adımları atıyoruz. Elimizde ki imkanları doğru planlama ile vatandaşlarımız için kullanmaya çalışıyoruz. Bu adımlardan birisi olan Sosyal Kart projemizi de hayata geçirdik. Projemiz ile vatandaşlarımız belediyemize ait olan işletmelerden yüzde 20 indirimden faydalanabilecek. Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kayıp Öğretmen Günlerdir Aranıyordu! Acı Gerçek Ortaya Çıktı Kayıp Öğretmen Günlerdir Aranıyordu!
Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir
Trakya'daki Barajların Doluluk Oranları Belli Oldu Trakya'daki Barajların Doluluk Oranları Belli Oldu
Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
ÇOK OKUNANLAR
Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti: Dev Servete Ortak Oldu Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti
Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu
10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip 10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip
Türkiye 6 Gündür Narin'i Arıyor: 18 Eve Eş Zamanlı Operasyon Yapıldı Narin'den 6 Gündür Haber Yok!
Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı! Hangisi Daha Karlı, Altın mı Gümüş mü? İşte Yanıtı… Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı