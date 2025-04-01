Matbaada Yangın Paniği! Ekipler Zor Söndürdü, İnceleme Başlatıldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Elmalı Caddesi üzerindeki bir matbaada saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından iş yerinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA