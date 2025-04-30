Marmaris’te Sağanak Yağmur Etkili Oldu

Marmaris’te Meteoroloji’nin uyarısının ardından başlayan sağanak yağış, vatandaşları memnun etti. Barajların dolmasını ve tarımın bereketlenmesini uman Marmarisliler, yağmurdan şikâyetçi olmadı.

Marmaris’te Sağanak Yağmur Etkili Oldu

Marmaris’te Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün saat 14.00 civarında başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini gösterdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yağışlarla ilgili herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Vatandaşlar ise yağmuru bereket olarak görerek memnuniyetlerini ifade etti.

Marmarisli Temel Irmak, “Bu sene yaz bir türlü gelmedi, Nisan’da denize girmeye alışkındık. Ama yağmur bereket, barajlarımız dolsun, yazın su sıkıntısı çekmeyelim. Topraklar suya doysun, ürünler bollaşsın” dedi. Eser Dündar ise, “Bahar yağmurları bunlar, son yağışlar. Yazın Marmaris çok daha güzel olacak” yorumunda bulundu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bir başka vatandaş, “Yağmur yağacağını bilmiyordum ama bereket işte” diyerek ıslanmaktan şikâyetçi olmadığını belirtti.

Meteoroloji’den edinilen bilgilere göre, saatte metrekareye yaklaşık 7 kilogram yağış bırakan sağanak, yarın da devam edecek. Yağışların Cuma günü hafifleyerek yerini daha sakin bir havaya bırakması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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