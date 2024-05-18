Marmaris açıklarında Türk sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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