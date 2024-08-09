Market Açılışında İzdiham! İndirimi Duyan Koştu, Erkekler Birbirine Girdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde, dün gerçekleştirilen market açılışında indirim izdihamı yaşandı.

Özel indirimden faydalanmak isteyenler, kapıların açılmasıyla içeri girdi. Yoğunluk, ilerleyen süreçte devam etti. Alışveriş sırasında müşteriler arasında tartışma yaşandı. Bir grupta çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇALIŞANLAR ARAYA GİRDİ

Markette yaşanan izdiham ve kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, market çalışanları araya girip kavga eden müşterileri uzaklaştırdı.

Kaynak: DHA