Mardin’deki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, piyasaya sürülmek üzere büyük miktarda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 60 adet extacy hap, 740 adet sentetik ecza (Galara), 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli süreç başlatıldı.

Kaynak: İHA