Mardin’deki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Mardin’deki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, piyasaya sürülmek üzere büyük miktarda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 60 adet extacy hap, 740 adet sentetik ecza (Galara), 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli süreç başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün
Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga! O Anlar Kamerada Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga! O Anlar Kamerada
Bugün Yaşanacak Ayrılıkların 3 İşareti Bugün Yaşanacak Ayrılıkların 3 İşareti
Zonguldak’ta Trafik Kazası: 1’i Çocuk 4 Yaralı Zonguldak’ta Trafik Kazası: 1’i Çocuk 4 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak
Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı