Mardin'de Yol Verme Kavgasında Kan Aktı

Mardin'de yol verme kavgasında kan döküldü. Çıkan tartışmada bir kişi bacağından bıçaklandı.

Mardin'de Yol Verme Kavgasında Kan Aktı

Olay, ikindi saatlerinde Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında yol verme kavgası yüzünden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda bir kişi bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'de Yol Verme Kavgasında Kan Aktı - Resim : 1

Yaralanan şahıs Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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