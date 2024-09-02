Mardin'de Otomobil Beton Duvara Çarptı! 7 Kişi Yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil duvara çarptı. Beton duvara çarpması sonucu araçtaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Mardin'de Otomobil Beton Duvara Çarptı! 7 Kişi Yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesi Kırsal Alayurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı. Kazada araçtaki İdris Ç. (58), Mihrican Ç. (50), Dilan Ç. (27), Mahmut Ç. (20), Rohev Ç. (13), İdris Ç. (9) ve Muhammed Ç. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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