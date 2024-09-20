Mardin'de Hastanede Trafo Patlaması Paniğe Neden Oldu

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki trafo merkezinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Mardin'de Hastanede Trafo Patlaması Paniğe Neden Oldu

Mardin'de Nur Mahallesi’ndeki Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde, hastanenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo merkezinde, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafo merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Jeneratörün devreye girmesiyle hastanede herhangi bir aksama yaşanmazken, elektrik dağıtım şirketi yetkilileri tarafından onarım çalışması başlatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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