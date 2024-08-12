Mardin'de Feci Kaza: Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, tırın altında kaldı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Mardin'de Feci Kaza: Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Demiryolu mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Zelal Akad, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akad'ın cenazesi, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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