Mardin'de Demir Boru Yüklü TIR, Önündeki TIR’a Çarptı: Sürücü Yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi mevkii, uluslararası İpekyolu üzerinde bir kaza meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilmeyen demir boru yüklü TIR, aynı yöne giden TIR’a arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ilk müdahalenin ardında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA