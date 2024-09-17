Mardin'de Çıplak Dolaşan Adama Meydan Dayağı

Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde sokakta çıplak halde dolaşan kişi çevredeki bazı kişiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay, yoldan geçen şehir içi yolcu minibüsünde yolculuk edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA