Mardin Mazıdağı’nda Saman Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde saman taşıyan bir tırda çıkan yangın, aracı tamamen kullanılamaz hale getirdi.

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Mardin Mazıdağı’nda Saman Yüklü Tır Alev Alev Yandı
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Olay, Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen saman yüklü tırda, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak tır, çıkan alevler nedeniyle tamamen yanarak hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasarın büyük olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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