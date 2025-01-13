Manyas'ta Yanan Ev Küle Döndü

Balıkesir Manyas'ta çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Manyas'ta Yanan Ev Küle Döndü

Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Eskimanyas Mahallesinde bu sabah saatlerinde elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen yangında ahşap ev tamamen yandı.

Ersin Gedik'e ait ahşap evde sabah ev halkının işe gitmek için çıktıktan sonra çıktığı belirtilen yangın Manyas ve Susurluk itfaiyeleri gurup amirliğinin iki araç ve altı personel ile müdahale ettiği yangında evin tamamen yandığı maddi hasarın büyük olduğu belirtilirken can kaybının olmaması teselli oldu. Yangın ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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