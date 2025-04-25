Manisa'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Tutuklama
Manisa’da gerçekleştirilen operasyonda 3 parça halinde 10 gram metamfetamin ve 61 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Durasıllı Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda M.A.C. (42) ve A.Ö.Ü.’ye (25) ait ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 3 parça halinde 10 gram Metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 61 adet uyuşturucu hap ile şüphelilere ait 2 adet telefon ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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