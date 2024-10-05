Manisa'da Yangında Hayvanlarını Kurtarmak İsterken Yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Karabeyler Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede tüm ahırı sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik müdahale ile kontrol altına aldı.

Ahırda yapılan incelemede, 7 ineğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangın sırasında hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren Gülden Aktürk, yüzünde ve kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Aktürk'ün durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA