Manisa’da Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu üzerindeki Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, bugün saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Salihli'den Kula yönüne giden A.Y.'nin kullandığı 45 B 6895 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette seyreden G.T. yönetimindeki 35 ADN 001 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA