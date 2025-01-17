Manisa’da Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bir araca çarptı, ardından takla atarak tarlaya savruldu. Olayda 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu üzerindeki Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, bugün saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Salihli'den Kula yönüne giden A.Y.'nin kullandığı 45 B 6895 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette seyreden G.T. yönetimindeki 35 ADN 001 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Manisa
Son Güncelleme:
Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi
Cemaatin Yardım Kutusuna Attığı Paraları Çaldı, O Anlar Kamerada Cemaatin Yardım Kutusuna Attığı Paraları Çaldı, O Anlar Kamerada
Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor
İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak