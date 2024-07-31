Manisa'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi Aşağıbozkır Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Shahriyar H. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Shahriyar H., Sultan B. ve Burcu B. yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA