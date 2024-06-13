Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen neden çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesinde tarım alanında çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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