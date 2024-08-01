Manisa'da Motosiklet Kazası: Ağaca Çarparak Durabildi! 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yol kenarındaki dut ağacına çarparak durabildi. Çarpma sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Manisa'da Motosiklet Kazası: Ağaca Çarparak Durabildi! 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Manisa’nın Kabazlı-Köseali Mahallesi yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Salihli’den Köseali Mahallesi istikametine giden Soner Soy (19) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı.

Manisa'da Motosiklet Kazası: Ağaca Çarparak Durabildi! 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kazada motosiklet sürücüsü Soy ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Özel Can Hastanesine kaldırılan Soner Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
19 yaşında kazaya kurban giden Soner Soy’un Salihli’nin Beylikli Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Makas Atan Kamyon Kaza Yaptı: 2 YaralıMakas Atan Kamyon Kaza Yaptı: 2 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Manisa
Son Güncelleme:
Siirt'te Kadın Cinayeti! Eski Eşini Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı Siirt'te Kadın Cinayeti! Eski Eşini Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı
Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana
Makas Atan Kamyon Kaza Yaptı: 2 Yaralı Makas Atan Kamyon Kaza Yaptı: 2 Yaralı
Ayakları Yeniliyor, Nasır, Mantar, Egzamayı Anında Geçiriyor: Doğal Antibiyotik, Hazırlanışı Çok Kolay! Ayakları Yeniliyor, Nasır, Mantar, Egzamayı Anında Geçiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Mahkemelik Oldu: Milyonlarca Dolarlık Dava Açıldı Koç Holding Mahkemelik Oldu: Milyonlarca Dolarlık Dava Açıldı
Kapıları Kapattılar! Türk Vatandaşlarına 14 Ay Vize Verilmeyecek Kapıları Kapattılar! Türk Vatandaşlarına 14 Ay Vize Verilmeyecek
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Öldürmüştü: Komşular O Anları Anlattı Türkiye'yi Sarsan Cinayette Detaylar Ortaya Çıktı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Hız Sınırı Nedeniyle Aldığı Radar Cezasını Bu Şekilde İptal Ettirdi: Karar Emsal Kabul Edilecek Hız Sınırı Nedeniyle Aldığı Radar Cezasını Bu Şekilde İptal Ettirdi: Karar Emsal Kabul Edilecek