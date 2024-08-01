Manisa'da Motosiklet Kazası: Ağaca Çarparak Durabildi! 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Manisa’nın Kabazlı-Köseali Mahallesi yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Salihli’den Köseali Mahallesi istikametine giden Soner Soy (19) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Soy ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Özel Can Hastanesine kaldırılan Soner Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

19 yaşında kazaya kurban giden Soner Soy’un Salihli’nin Beylikli Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA