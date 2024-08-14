Manisa'da Korkutan Yangın: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Manisa'da Korkutan Yangın: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından da görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler
Manisa
Konya'da Feci Kaza: 19 Yaşındaki Genç Kız Öldü Konya'da Feci Kaza: 19 Yaşındaki Genç Kız Öldü
Kahramanmaraş'ta Teröristlerin Depoları İmha Edildi Kahramanmaraş'ta Teröristlerin Depoları İmha Edildi
Ebru Şallı’dan Cildi Porselen Gibi Yapacak Tarif… 3 Malzeme ile Yapılıyor, Resmen Gençleştiriyor Ebru Şallı’dan Cildi Porselen Gibi Yapacak Tarif…
Bitlis’teki Bu Taşlar Tam 90 Milyon Yıllık: Türünün Son Örneği Bitlis’teki Bu Taşlar Tam 90 Milyon Yıllık
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış
Gözler Ankara'daki Kritik Programda! Kimler AKP'ye Katılacak? Yeni Kulisler Ortaya Çıktı AKP'ye Katılımlara İlişkin Yeni Kulisler Ortaya Çıktı