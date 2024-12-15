Manisa'da Korkutan Yangın: 2 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 katlı evin oturma odasında yangın çıktı. Ekipler alevleri diğer odalara ve çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

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Manisa'da Korkutan Yangın: 2 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi İstiklal Caddesi 1 Nolu sokak No: 23'te oturan M.K isimli vatandaşın ikamet ettiği evin oturma odasında henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın sonrası M.K., ailesi ile birlikte dışarıya kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İki katlı evin üst katındaki oturma odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa südre kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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