Manisa'da korkutan orman yangını: İki mahalle boşaltıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangına müdahale devam ederken tedbir amaçlı çevredeki iki mahalle boşaltıldı.

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Manisa'da korkutan orman yangını: İki mahalle boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti. 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerin kullanıldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İKİ MAHALLE BOŞALTILDI

Çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın Yağbasan Mahallesi’nin yanı sıra Karasavcı Mahallesi’nde de etkili oldu. Her iki mahallede vatandaşlar, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Kaynak: AA

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