Manisa'da korkunç olay: Eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Olay, Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aytunç Ç., eski eşi Nagihan Can'ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle Nagihan Can ile tartışmaya başlayan Aytunç Ç., tartışmanın büyüymesi üzerine eski eşini bıçaklamaya başladı.

Şahıs, bu sırada araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can’ı (62) da bıçakladı. Evden kaçmaya çalışan Fatma Can’ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir iş yerinde hayatını kaybetti. 3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA