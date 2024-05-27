Manisa'da korkunç olay: Eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şahıs, boşandığı eski eşi Nagihan Can (32), eski kayınvalidesi Fatma Can (62) ve eski kayınbiraderi İbrahim Can'ı (39) bıçaklayarak öldürdü.

Manisa'da korkunç olay: Eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Olay, Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aytunç Ç., eski eşi Nagihan Can'ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle Nagihan Can ile tartışmaya başlayan Aytunç Ç., tartışmanın büyüymesi üzerine eski eşini bıçaklamaya başladı.

Şahıs, bu sırada araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can’ı (62) da bıçakladı. Evden kaçmaya çalışan Fatma Can’ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir iş yerinde hayatını kaybetti. 3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Bal ve tuz karışımının bilinmeyen etkisi! Üstelik sadece 1 kaşık bile yetiyor... Bal ve tuz karışımının bilinmeyen etkisi! Üstelik sadece 1 kaşık bile yetiyor...
Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı
Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı
Antalya'daki kaza sonrası acı son! Otomobil sulama kanalına düşmüştü, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Antalya'daki kaza sonrası acı son! Bir kişin daha cansız bedenine ulaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Kartal'dan İstanbulspor maçı sonrası 'görünmeyen gizli güç' çıkışı İsmail Kartal'dan İstanbulspor maçı sonrası 'görünmeyen gizli güç' çıkışı
Manisa'da korkunç olay: Eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü Manisa'da korkunç olay: Eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Brüksel'de 'Filistin' çağrısı: Tanımayı ertelemek sorunu çözmeyecek Dışişleri Bakanı Fidan'dan Brüksel'de 'Filistin' çağrısı: Tanımayı ertelemek sorunu çözmeyecek
Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması: Eski duruma döneceğiz Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması