Manisa'da konser sonrası kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, polis memuru gözaltında

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Çağlak Festivali kapsamında düzenlenen konser sonrasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayda müdahale eden polis memuru da yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, konser alanında karşılaştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş. D., Y. A.'yı bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen polis memuru Ö.G., önce havaya uyarı atışı yaptı. Fakat bıçaklı saldırgan Şahabettin D.'nin saldırısını sürdürmesi üzerine polis memuru mecburen bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y. A. ve Ş. D. hayatını kaybetti. Saldırganı vuran polis memuru Ö.G. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliğince konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konser sonrasında karşılıklı iki grup arasında kavga çıkmıştır. Olaya karışanlardan şüpheli Ş.D.'nin kesici aletle saldırarak Y.A. isimli şahsı göğüs bölgesinden yaralaması üzerine görevlilerimizce önce havaya uyarı atışı yapılmış, ancak şüphelinin saldırıya devam etmesi nedeniyle polis memuru Ö.G. tarafından şüphelinin bacak bölgesi hedef alınarak ateş edilmiştir. 112 Acil Sağılık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralı Y.A. Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Ş.D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli Ş.D.'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA