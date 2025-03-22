Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Kişiye Suçüstü

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkiinde kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde F.K., Ş.E., I.I. ve Ş.M. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.

Olay yerinde yapılan aramada, 1 adet laptop, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 4 adet cep telefonu, 20 adet demir çivi ve 21 adet demir çubuk ele geçirilirken suç üstü yakalanan şüpheliler karakola götürüldü. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA