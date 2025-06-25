Manisa’da Cezaevi Firarisi Nefes Kesen Operasyonla Yakalandı

Manisa’da 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.B., polisin düzenlediği operasyonla kovalamaca sonucu yakalandı.

Manisa’da Cezaevi Firarisi Nefes Kesen Operasyonla Yakalandı
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Manisa'da, çeşitli suçlardan toplam 34 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023 yılından bu yana firari olarak aranan A.B. (20), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu, firarinin Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiği tespit edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.B.’yi kaçmaya çalıştığı sırada kısa süren bir kovalamacanın ardından gözaltına aldı. Aynı evde ve A.B.'nin kardeşi A.S.B.’ye (25) ait araçta yapılan aramalarda 53 gram kokain, 113 adet sentetik ecza, 2 adet 7,65 mm çapında fişek, 20 bin 500 TL ve 100 Amerikan doları ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.B. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşi A.S.B. hakkında ise TCK 191 kapsamında “Uyuşturucu madde kullanma” suçundan adli işlem yapıldığı ve serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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