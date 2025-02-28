Manisa'da Çeşitli Suçlardan Aranan 7 Kişi Yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Timleri tarafından dün saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında trafik denetimi yapıldı. Denetimlerinde 87 personel görev aldı. Denetimler kapsamında toplamda 2 bin 143 araç ve 2 bin 350 kişi didik didik arandı. Yapılan inceleme sonucunda 122 araca trafik cezası kesildi. Denetimlerde 15 motosiklet, 41 otomobil, 47 kamyonet, 1 otobüs, 3 minibüs, 5 kamyon ve 3 çekici olmak üzere toplamda 115 araç trafikten men edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 7 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA