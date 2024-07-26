Manisa'da Bir Kişi, Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 59 yaşındaki Selim Paprat, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Paprat'ın kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan Selim Paprat'ın (59) evinden kötü kokular yayılınca, komşuları polise haber verdi. Çilingirle girilen dairede Paprat'ın cesedi bulundu.
Olay, Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Selim Paprat'ın yalnız yaşadığı tek katlı evinden kötü koku yayılması üzerine, komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Paprat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Paprat'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paprat'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Kaynak: DHA