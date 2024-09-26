Manisa Büyükşehir'den Annelere Özel Ücretsiz Ulaşım

Manisa’da yaşayan, 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere ‘Anne Kart’ uygulaması başlıyor.

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Manisa Büyükşehir'den Annelere Özel Ücretsiz Ulaşım

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında yaptığı hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor. Manisa’da yaşayan, 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere ‘Anne Kart’ uygulaması başlıyor. ‘Anne Kart’a başvurular Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve ÇÖZMER üzerinden yapılabilecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi annelere ‘Anne Kart’ uygulamasını başlatıyor. Uygulamaya Manisa’nın tüm ilçelerinde yaşayan, 0-5 yaş arası çocuğu olan tüm anneler başvuru yapabilecek. Başvuruları olumlu sonuçlanan anneler, aylık 60 biniş ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan ‘Anne Kart’tan yararlanabilecek. ‘Anne Kart’ başvuruları Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde açılacak ‘Online Başvuru’ sekmesinden yapılabilecek. Sekmede yer alan formu doldurarak ya da 444 99 45 nolu ÇÖZMER aracılığıyla başvuruda bulunulabilecek.

Kaynak: İHA

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