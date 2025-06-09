Mangal Yakan Piknikçilere Dronelarla Uyarı

Adana'da, mangal yakan piknikçiler dronelarla orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları için uyarıldı.

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Mangal Yakan Piknikçilere Dronelarla Uyarı
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Orman Bölge Müdürlüğünce, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı mesire alanlarında yangın tehdidine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda orman mühendisi ve muhafaza memurlarından oluşturulan drone ekipleri, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki mesire alanlarında denetim yaptı.

Ekipler, termal kameranın bulunduğu dronela mangal ateşinin yakıldığı alanları belirleyip cihaz üzerindeki ses sistemiyle piknikçilere şu ikazlarda bulundu:

"Sevgili Adanalılar, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir drone. Orman yangınlarını erken tespit etmek amacıyla uçuş yapmaktadır. Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli olunuz. Orman içi ve bitişiğinde ateş yakmayınız. Piknik alanlarında mangal ateşinizin söndüğünden emin olmadan ayrılmayınız. Yerlere sigara izmariti atmayınız. Ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaktır. Kontrollü yakılan mangal ateşinin etrafını çevirip söndürmeden alandan ayrılmayınız. Drone ekipleri 7 gün 24 saat yeşil vatanı korumak için görevde. Gelin hep beraber yeşil vatanımızı koruyalım."

Öte yandan, piknikçilerden ormanlık alanlarda yangın çıkması durumunda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

Kaynak: AA

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