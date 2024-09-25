Manevra Yapmak İsterken, Aracıyla Birlikte Denize Düştü! O Anlar Güvenlik Kameraları Tarafından Kaydedildi
İzmir'in Alsancak ilçesinde bir araç sürücüsü, manevra yapmak istediği sırada aracıyla birlikte denize düştü. Hayati tehlikesi bulunan sürücü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İzmir Alsancak Limanı’nda bir aracın sürücüsünün manevra yaptığı esnada denize düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, bugün İzmir Alsancak Limanı’nda meydana geldi. iddiaya göre, mühendis Doruk Y. (40) idaresindeki araç, manevra esnasında denize düştü. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekiplerce araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, durumu ağır olan Doruk Y., ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Doruk Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
O ANLARIN KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, sürücünün manevra yapmak istediği anlarda aracın denize düştüğü yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Alsancak'ta manevra yapmak isteyen sürücü, aracıyla birlikte denize düştü!— Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 25, 2024
📌 O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
Kaynak: İHA