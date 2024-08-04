Manavgat'ta Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Zehra Sıla C.’nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Bahattin E.’nin kullandığı motosiklet mesire alanı yanındaki yolda çarpıştı.
Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA