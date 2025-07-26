Manavgat’ta Korkutan Kaza: Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Hafif Yaralandı

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Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi’nde 26 Temmuz 2025 sabahı saat 09.30 sıralarında korkutucu bir trafik kazası meydana geldi. Caner S. yönetimindeki 61 HD 033 plakalı otomobil, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı’na seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak takla atan araç, Uygulama Oteli’nin yanındaki boş arsada ters dönerek durabildi.

Kazada sürücü Caner S. ile araçta yolcu olarak bulunan Banu S., Rüzgar S. ve İrem S. hafif yaralanmalarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA