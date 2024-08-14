Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nurettin Demir'in kullandığı 06 EJR 920 plakalı otomobil, A.T.'nin idaresindeki 44 ABN 797 plakalı araç ile Hasan Hüseyin Demirtaş'ın yönetimindeki 34 GRA 101 plakalı otomobil ile çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada, 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, 53 yaşındaki Nurettin Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

A.T., H.Ç., Y.G. ve H.Ö. isimli kişiler ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.