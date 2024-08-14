Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasnda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Son Güncelleme:
Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nurettin Demir'in kullandığı 06 EJR 920 plakalı otomobil, A.T.'nin idaresindeki 44 ABN 797 plakalı araç ile Hasan Hüseyin Demirtaş'ın yönetimindeki 34 GRA 101 plakalı otomobil ile çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada, 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, 53 yaşındaki Nurettin Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

A.T., H.Ç., Y.G. ve H.Ö. isimli kişiler ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari, Yakalanmamak İçin Cinsiyet Değiştirmiş 27 Yıl Hapisle Aranan Firari, Cinsiyetini Değiştirmiş
Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor
Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor
Ahır Çatısında Çökme; Bir Kişi Mahsur Kaldı Ahır Çatısında Çökme; Bir Kişi Mahsur Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak
Erdoğan Rozetlerini Taktı: İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri
Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması