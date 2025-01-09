Malatya'da Uyuşturucuya Geçit Yok, 14 Tutuklama
Malatya'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin maddesi, 67 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet sentetik ecza hap, 11 adet extacy hap, 4 ruhsatsız tabanca, adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili 15 zanlı gözaltına alınırken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'ine adli kontrol uygulandı. 14 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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