Malatya'da Uyuşturucuya Geçit Yok, 14 Tutuklama

Malatya'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Malatya'da Uyuşturucuya Geçit Yok, 14 Tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin maddesi, 67 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet sentetik ecza hap, 11 adet extacy hap, 4 ruhsatsız tabanca, adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Malatya'da Uyuşturucuya Geçit Yok, 14 Tutuklama - Resim : 1

Uyuşturucuyla ilgili 15 zanlı gözaltına alınırken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'ine adli kontrol uygulandı. 14 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da Uyuşturucuya Geçit Yok, 14 Tutuklama - Resim : 2

Kaynak: İHA

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