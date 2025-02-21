Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon! 6 Tutuklama
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu çerçevede gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Üç ayrı operasyonda 2 iş yeri, 2 araç, 5 ikamet ve 8 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 303 gram metamfetamin maddesi, 6 bin 293 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 TL ele geçirildi.
8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 1 şahıs serbest bırakıldı, 1 şahsa adli kontrol uygulanırken 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA