Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon! 6 Tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu çerçevede gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon! 6 Tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Üç ayrı operasyonda 2 iş yeri, 2 araç, 5 ikamet ve 8 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 303 gram metamfetamin maddesi, 6 bin 293 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 TL ele geçirildi.

8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 1 şahıs serbest bırakıldı, 1 şahsa adli kontrol uygulanırken 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Uşak’ta Marketlerde Haksız Fiyat Artışına Ceza Yağdı Uşak’ta Marketlerde Haksız Fiyat Artışına Ceza Yağdı
Jandarmadan Silah Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı Jandarmadan Silah Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi