Malatya’da Traktör Devrildi! 2 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, F.Y. yönetimindeki 44 AP 975 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktör sürücüsü F.Y. ile yanında bulunan H.Ö. yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA