Malatya'da Torbacı Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

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Malatya'da Torbacı Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Batı illerinden Malatya’ya uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik 6 ikamet, 2 araç ile 16 hedef şahsa yönelik düzenlenen operasyonda bin 150 adet sentetik ecza maddesi, 48,88 gram sentetik kannabinoid maddesi, 162,18 gram metamfetamin maddesi, 960 gram skunk maddesi, 99,78 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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