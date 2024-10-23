Malatya'da Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde husumetlilerin arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Malatya'da Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı

Olay gece yarası, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede karşılaşan husumetliler D.K. ile S.G. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu S.G. yaralandı.

Malatya'da Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı - Resim : 1
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler 2 adet tabanca bulurken, zanlı D.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Kastamonu'da Kazada Yaralanan Vatandaş Hayatını Kaybetti Kastamonu'da Kazada Yaralanan Vatandaş Hayatını Kaybetti
Duş Lifini Zamanında Değiştirmeyen Yandı: Büyük Riski Var Duş Lifini Zamanında Değiştirmeyen Yandı: Büyük Riski Var
Alanya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Turist Kurtarıldı Alanya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Turist Kurtarıldı
Bu Ülkede 3 Dakikadan Fazla Sarılmak Yasak Bu Ülkede 3 Dakikadan Fazla Sarılmak Yasak