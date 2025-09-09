Malatya’da Otomobil Drenaj Kanalına Düştü: Sürücü Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya-Sivas karayolu üzerinde, Hekimhan ilçesinden Malatya istikametine seyir halinde olan A.N. (28) yönetimindeki 34 SJ 4959 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yolun sağ tarafındaki drenaj kanalına düştü. Kanalın bitişiğindeki yamaçta bulunan bir ağaca çarpan otomobil, takla attı.

Kazada yaralanan sürücü A.N. için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA