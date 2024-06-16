Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.24'de, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD'ın sosyal medya platformu X'ten paylaşan veriler şu şekilde;
Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Akçadağ (Malatya)
Tarih: 2024-06-16
Saat: 20:24:51 TSİ
Enlem: 38.26667 N
Boylam: 37.80972 E
Derinlik: 7 km
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