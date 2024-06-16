Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.24'de, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın sosyal medya platformu X'ten paylaşan veriler şu şekilde;

Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Akçadağ (Malatya)
Tarih: 2024-06-16
Saat: 20:24:51 TSİ
Enlem: 38.26667 N
Boylam: 37.80972 E
Derinlik: 7 km

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