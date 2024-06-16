Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.24'de, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın sosyal medya platformu X'ten paylaşan veriler şu şekilde;

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Yer: Akçadağ (Malatya)

Tarih: 2024-06-16

Saat: 20:24:51 TSİ

Enlem: 38.26667 N

Boylam: 37.80972 E

Derinlik: 7 km