Malatya'da Kaza! Maden Yüklü Tır Devrildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde maden yüklü bir tır devrildi. Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'da Kaza! Maden Yüklü Tır Devrildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde maden yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Recep Tayyip K. idaresindeki 31 B 6053 plakalı maden yüklü tır, Savaklı köyü girişinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası Malatya -Adıyaman karayolu bir süre trafiğe kapanırken yapılan çalışmaların ardından yol bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Diyarbakır’da Operasyon: 3 Milyon 804 Bin Makaron Ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi Diyarbakır’da Operasyon: 3 Milyon 804 Bin Makaron Ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Kastamonu'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari, Kıskıvrak Yakalandı Kastamonu'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari, Kıskıvrak Yakalandı
NOW'un İddialı Dizisinde Beklenmedik Son! Seyirciler Ayağa Kalktı NOW'un İddialı Dizisinde Beklenmedik Son! Seyirciler Ayağa Kalktı
Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor