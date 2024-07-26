Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı: Üretici Fiyat İstikrarı İstiyor

Malatya'da kuru kayısı hasadı devam ederken, üreticiler bir önceki yıla kıyasla ürün fiyatlarında gerileme yaşandığını ifade ederek, fiyatlarda istikrar talebinde bulundu.

Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı: Üretici Fiyat İstikrarı İstiyor

Kuru kayısı üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduran Malatya'da hasat devam ederken, üreticiler bir önceki yıla kıyasla ürün fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandığını belirterek, fiyatlarda istikrar beklediklerini söyledi.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da kent ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıda hasat devam ediyor. Fiyatlarda istikrar talep eden üreticiler, bir önceki yıla kıyasla ürün fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandığını belirterek, istikrar beklediklerini söyledi.
Akçadağ ilçesinde Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç'ın da katıldığı programda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni dönem için alım yapması da talep edilirken, hasat döneminde gerileyen kuru kayısı fiyatlarının çiftçiyi mağdur ettiği vurgulandı. Kılıç, kayısının hak ettiği değeri bulamadığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni dönem için alım yapmasını beklediklerini söyledi. Kılıç, üreticilerin depreme rağmen üretime devam ettiğini hatırlatarak, zor şartlar altında üretilen kayısıya sahip çıkılmasını istedi.

Kaynak: İHA

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