Malatya’da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri operasyon düzenlendi Olaya ilişkin 4 kişiye ait adreslerde yapılan aramalarda kaçak tütün ve tütün mamulleri ile sahte alkol ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Malatya’da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Belirlenen 4 şüpheli şahsa ait adreslerde, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplamda, 4 bin 400 adet makaron, 55 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 72 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 35 paket sahte bandrollü sigara, 13 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
Yalova’da İtfaiyeci Baba, Kendi Oğlunu Kurtardı Yalova’da İtfaiyeci Baba, Kendi Oğlunu Kurtardı
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
Esenyurt’ta Esrarengiz Ölüm! Parkta Vurulmuş Halde Bulundu Esenyurt’ta Esrarengiz Ölüm! Parkta Vurulmuş Halde Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
60-70 Bin TL'ye Satılan 100 Bin Lirayı Geçti: İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı: 'Motoru Çalışmaz Ama Alan Kazanır' İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı
Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı! Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi? Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi?
Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti! Artık Daha Az Para Alacaklar: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti!