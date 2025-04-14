Malatya’da Kaçak Ürün ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin ikametgâhı ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 60 litre etil alkol, 28 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron, 30 kilogram tütün ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonda belirlenen adresler ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 46 adet sentetik ecza hapı, 55 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 44 adet tabanca fişeği ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheliye adli işlem uygulanırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA