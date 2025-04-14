Malatya’da Kaçak Ürün ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Malatya'da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Malatya’da Kaçak Ürün ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin ikametgâhı ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 60 litre etil alkol, 28 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron, 30 kilogram tütün ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonda belirlenen adresler ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 46 adet sentetik ecza hapı, 55 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 44 adet tabanca fişeği ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheliye adli işlem uygulanırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır’da Doğum Sancısı Çeken İneğe Belediye Ekiplerinden Destek Diyarbakır’da Doğum Sancısı Çeken İneğe Belediye Ekiplerinden Destek
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Osmaniye’de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı Osmaniye’de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti
Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor