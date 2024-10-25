Malatya'da Balık Dolu Varilde Kilo Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya İl l Emniyet Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda bir araçta balık dolu varil içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da Balık Dolu Varilde Kilo Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kale Uygulama Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda T.A., N.S. ve S.A. gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Malatya'da Balık Dolu Varilde Kilo Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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