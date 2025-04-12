Malatya’da Araç Takla Attı, Yaralılar Var

Malatya’nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç kontrolden çıkarak menfeze çarptı. Takla atarak ters dönen araçtaki iki kişi yaralı olarak kurtuldu.

Malatya’da Araç Takla Attı, Yaralılar Var

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Darende Aşağıulupınar mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre Kayseri yönünden gelen E.Y. idaresindeki 21 AFM 887 plakalı otomobil kontrolden çıkarak menfeze çarptı.

Takla atarak ters dönen araçtaki sürücü ile birlikte eşi G. Y. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri yönlendirirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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