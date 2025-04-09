Malatya'da Akılalmaz Olay! Eski İş Yerini Kundaklarken Kendini Yaktı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Mahallede bulunan bir iş yerinde daha önce çalışan ve iş yeri sahibi ile husumetli olan İ.N.A. ile D.A. iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu sırada alevlerden etkilen D.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü olayda, kendi imkanları ile hastaneye giden D.A. ile İ.N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA