Malatya Depremi Sonrası Mardin ve Cizre İçin Uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem, Mardin ve ilçelerinde de korkuya neden oldu. Bu gelişmeler yaşanırken Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, enerji birikiminin Hakkari ve Suriye bölgesine kaydığını ileri sürdü.

Çelik, "Merkez üssü Malatya Kale olan 5,9 büyüklüğünde deprem beklenen bir deprem değildi. Şu an herhangi bir hasar kaydı yok. Bu deprem bize neyi gösteriyor, enerjinin iki metre doğuya ve güneye kaydığını gösteriyor. Yani enerji birikimi halen Hakkari ve Suriye’de devam ediyor. Hakkari ve Suriye’de olası bir deprem olabilir. Ama zamanını kimse bilemez. Bir saniye sonra da bin yıl sonra da olabilir. Ama kesin olan enerji birikimi Hakkari ve Suriye’de devam ediyor. Onun için Malatya’nın Kale ilçesinde bugün meydana gelen depremde Cizre çok etkilendi. Bu bize enerji transferinin güneye ve doğuya kaydığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçlerde Hakkari ve Suriye riskli bölge ilan edilebilir" açıklamasını yaptı.



Mardin ve Şırnak illerinin muhtemel bir depremden ciddi şekilde etkileneceğini belirten Çelik, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra birçok fay hattı oluştu. Enerji birikimi Suriye ve Hakkari’de biriktiğinden dolayı bugün Malatya’da daha önce Elazığ’da olan depremler Güneydoğu’da levhayı ciddi şekilde etkilemektedir. Kahramanmaraş’ta oluşacak bir depremden dolayı Mardin ve Cizre’de de yıkım olabilir. Onun için önlemlerimizi almamız lazım. Yüksek binalardan kaçmamız lazım. Yüksek katlı binaları 3-4 kata indirmemiz şart. Ben yüksek katlı binalardan çok korkuyorum. Çünkü bir kolonun içine 15 demir şiş konuluyor ve binanın ağırlığı 8 bin ton, 10 bin ton oluyor. Bu oran binanın yüksekliği ve genişliğine göre değişiyor. Bu binalar sallandığı zaman yıkılma olasılığı yüksektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA